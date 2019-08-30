Зеленский хочет отменить госфинансирование партий, которые не прошли в Раду

Об этом говорится в законопроекте №1029, который глава государства внес в парламент 29 августа. Сегодня этот проект закона опубликовали на официальном портале Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает, что право на финансирование из госбюджета получат партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе.

Кроме того, президент считает необходимым сократить госфинансирование партий вдвое – с 0,02 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу, до 0,01.

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Изменения предполагается внести в ст. 17-2 и ст.17-3 закона "О политических партиях в Украине".

Сейчас право на финансирование уставной деятельности имеют политсилы, которые набрали на выборах в парламент более 2% голосов избирателей. По итогам внеочередных выборов в Раду, которые состоялись 21 июля, государственное финансирование с 1 января 2020 года получат 11 политических партий.

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