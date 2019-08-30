Авиастроители "Антонова" требуют, чтобы россияне убрали буквы "Ан" из своей модификации самолета "Руслан"

Речь об этом идет в сообщении, опубликованном на сайте предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

Российское КБ "Ильюшин" с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного супертяжелого военно-транспортного самолета на базе Ан-124-100 "Руслан", которому планируется дать обозначение Ан-124-100М.

Специалисты Государственного предприятия "Антонов" не отрицают технической возможности глубокой модернизации транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". Однако, как отмечается, подбор и установка нового современного оборудования силами КБ "Ильюшин" приведет к значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью.

"Таким образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно он должен получить новое обозначение без использования марки "Ан", поскольку ГП "Антонов" не участвует в его разработке и не будет нести ответственность за его безопасность", - отмечает предприятие.

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В 2004 году прекратилось производство самолетов Ан-124-100 "Руслан", которые собирали на заводе "Авиастар" в Ульяновске и на заводе "Антонов" в Киеве. В 2018 году появилась информация о начале подготовки к возобновлению производства "Русланов".

ГП "Антонов"- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники. С 2015 года предприятие входит в госконцерн "Укроборонпром".