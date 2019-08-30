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30.08.19 23:11

Витренко может стать главой Фонда госимущества Украины, - "Экономическая правда"

Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко может стать главой Фонда государственного имущества Украины.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом Экономической правде стало известно из собственных источников.

Экономическая правда уже обратились к Витренко за комментарием, однако он оставил этот вопрос без ответа.

Напомним, что у исполнительного директора "Нафтогаза" в последнее время был конфликт с главой компании Андреем Коболев.

В частности, это подтвердил и сам глава "Нафтогаза", который считает существование этого конфликта одной из главных поражений "Нафтогаза". При этом он отказался говорить, в чем именно заключается суть конфликта.

Вторник несколько раз уже заявлял о намерении уволиться с "Нафтогаза". Например, в 2015 году, когда он, по его словам, "столкнулся с очевидной коррупцией, с которой не мог смириться".

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