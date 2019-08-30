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30.08.19 23:23

Задержаны 4 мошенника, которые от имени Зеленского вымогали $570 тыс. у экс-сотрудника "Укрспецэкспорта". ФОТО (обновлено)

Глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил о задержании мошенников, которые требовали деньги от экс-сотрудника "Укроспецэкспорта", прикрываясь именем Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Богдан отметил: "Группа мошенников, представившись доверенными лицами президента, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" передать им 570 тыс. долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственный концерн "Укроборонпром".

Группа, возможно, состояла из 4 человек. Задержали 2 человек. Проводили осмотр и следственные действия задержанных в сквере у фонтана в районе ул. Шелковичной у домов 10, 20/8.

Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником главы офиса, другой руководителем департамента. Военная прокуратура совместно с СБУ".

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Как сообщили в ГБР в субботу утром, "в группу мошенников входят четыре человека. Они представлялись доверенными лицами президента Украины, находящимися на руководящих должностях в Офисе президента Украины".

В бюро добавили, что все четверо были задержаны во время передачи части средств в размере 250 000 долларов США. Задержание произошло в Киеве в одном из офисов по ул. Банковой - напротив здания Офиса Президента Украины.

Задержаны 4 мошенника, которые от имени Зеленского вымогали $570 тыс. у экс-сотрудника Укрспецэкспорта 01
Задержаны 4 мошенника, которые от имени Зеленского вымогали $570 тыс. у экс-сотрудника Укрспецэкспорта 02Задержаны 4 мошенника, которые от имени Зеленского вымогали $570 тыс. у экс-сотрудника Укрспецэкспорта 03
Задержаны 4 мошенника, которые от имени Зеленского вымогали $570 тыс. у экс-сотрудника Укрспецэкспорта 04
Задержаны 4 мошенника, которые от имени Зеленского вымогали $570 тыс. у экс-сотрудника Укрспецэкспорта 05

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