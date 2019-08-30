Коломойский рассказал, о чем говорил с Порошенко во время личной встречи

Об этом Игорь Коломойский рассказал в интервью Цензор.НЕТ. Общение с Порошенко он назвал "обычной частной встречей".

По словам Коломойского, встреча прошла в Киеве, "в частном домовладении".

"Мы с ним ни о чем не договаривались, ничего не это самое. Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли не президента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает", - рассказал Коломойский.

Коломойский считает, что в прошлых претензиях к нему со стороны Порошенко не было ничего личного.

"Да он же меня не гонял. В этом же и вопрос. Не было ж гонений. Не было против меня выдвинуто никаких обвинений, не было подозрений. Да, были фактовые уголовные дела. Ничего личного", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский

На вопрос о том, вправду ли Порошенко снял с банковского счета $34 млн, чтобы убедить Коломойского не говорить о нем плохо, Коломойский ответил так: "Знаете, такой вопрос надо задавать, если бы он снял по крайней мере 340 миллионов! 34 – это не наш с ним уровень! Такой суммой он не отделается, а надо делиться. Добрые слова – это бесплатно, это комплимент".

Полный текст интервью с Игорем Коломойским можно прочитать здесь.