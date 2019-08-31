Через несколько месяцев главой Минздрава может стать Радуцкий, а Скалецкая будет его заместителем, - Арахамия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала ZIK рассказал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, с самого начала министром здравоохранения планировали сделать Радуцкого, а Скалецкую (Черненко)- его заместителем.

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"На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра", - заявил председатель фракции.

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Он объяснил, почему Радуцкий сразу не получил министерский пост.

"Ему надо подготовиться, потому что это должность ... Ему надо привести все свои дела по бизнесу ... Он же сейчас народный депутат, он не должен руководить бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть, есть какие-то вещи ...", - сказал Арахамия.

Со своей стороны, депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа пояснила, что у Радуцкого есть законопроекты из пакета медицинской реформы, которые он хочет на своей должности руководителя комитета провести через парламент.

По ее словам, после того, как законодательство будет наработано, он пойдет в министерство, чтобы его имплементировать.

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Напомним, 29 августа Радуцкий в личной переписке в сессионном зале Рады эмоционально высказался, обсуждая вопрос назначения нового главы Минздрава. В частности, он употребил нецензурную лексику в адрес тех людей, которые говорят, что он поддерживает и.о. министра здравоохранения Супрун.

После публикации новости о данной переписке на Цензоре Радуцкий задумался о том, чтобы попробовать снять новость, но его от этого отговорил собеседник.