Минюст США ответит о сотрудничестве с ГПУ по делу о "черной кассе" Партии регионов после завершения суда над юристом Крейгом, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Голосу Америки" сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Впрочем, по его словам, в США пообещали дать ответ после завершения суда над бывшим юристом Белого дома Грегом Крейгом, который идет до сих пор.

"В Минюсте США нам ответили, что пока идут судебные процессы в Америке, то наши поручения, связанные с расследованием в отношении господина Крейга, не могут быть выполнены, и о результатах нам сообщат дополнительно", - сказал украинский спецпрокурор.

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Горбатюк добавил, что в Украине ожидают сотрудничество с Минюстом США уже после окончания судебного процесса.

"Конечно, позиция высказана. Долгое время мы просто не знали, что происходят, просто не было ответа. Теперь есть понимание того, когда нам ждать содействия", - говорит он.

Ожидается, что судебный процесс над Крейгом должно закончиться в ближайшие недели.

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Сейчас отдел спецрасследований украинской генпрокуратуры расследует растрату средств Министерства юстиции в 2012 году. Речь идет об оплате работы над отчетом о суде над Юлией Тимошенко, которую осуществила американская юридическая фирма Skadden. В украинский суд направлено дело против бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, его заместителя и главного бухгалтера.

"Для того, чтобы дать правовую оценку участникам использования этих средств, в том числе с американской стороны, для нас важно получить документы. И допросить, в частности представителей юридической фирмы Skadden, Пола Манафорта", - сказал Горбатюк.

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В качестве свидетеля по этому делу Генпрокуратура вызвала на допрос Виктора Пинчука. По свидетельствам, он заплатил за работу над отчетом о Тимошенко более 4,5 долларов. Пинчук должен был появиться на допросе 27 августа, однако по словам спецпрокурора, в Генпрокуратуру не пришел.

"Виктор Пинчук прислал сообщение, извинился и сказал, что не может появиться в связи с пребыванием за границей. Мы ожидаем, что он придет на допрос после. Адвокаты уже связались с нами, чтобы согласовать дату допроса", - сказал Горбатюк.