Наемники РФ 30 августа 17 раз нарушили перемирие: погиб морпех, есть раненый

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: шесть раз неподалеку от Водяного - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Троицкого - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Лебединского - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм; возле Марьинки – из подствольных гранатометов; вблизи Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем; в районе Золотого-4 - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов; неподалеку от Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку от Майорского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Станицы Луганской - из стрелкового оружия; неподалеку от Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Отмечается, что во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения.

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"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел наших позиций вблизи Водяного из гранатометов различных систем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Зайцево из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.



