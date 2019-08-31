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31.08.19 08:42

"Нужно увидеть, сколько нас", - Гончарук анонсировал перепись населения уже в этом году

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что изучается возможность провести перепись населения Украины не в 2020 году, как планировалось ранее, а в 2019-м.

"Нужно увидеть, сколько нас", - Гончарук анонсировал перепись населения уже в этом году

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом он сказал 30 августа, общаясь с журналистами в Киеве в пятницу.

Премьер-министра спросили, будет ли он инициировать перепись.

"Мы не будем инициировать, мы проведем. Она уже была запланирована на декабрь следующего года. Но мы изучаем возможность провести ее уже в этом году. Ее хотели проводить в следующем году, потому что в этом году осенью должны были быть выборы, а перепись – очень затратная штука, и проводить ее с выборами было бы сложно. Сейчас выборов не будет", - сказал он.

По словам Гончарука, "вопрос даже не в деньгах, а в мобилизации больших ресурсов, людей, которых надо научить".

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Глава правительства Украины считает, что перепись в 2019 году "позволит государству сэкономить в следующем году огромные средства".

"Исчезнут "мертвые души", нам нужно увидеть, сколько нас", - объяснил Гончарук.

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год.

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