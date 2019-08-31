Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
31.08.19 08:52

Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы

Президент Владимир Зеленский предлагает наделить украинский народ правом законодательной инициативы.

владимир,зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте закона №1015, который 29 августа был подан в Верховную Раду.

Ст. 93 Основного закона предусматривает, что право подавать законопроекты в Верховную Раду принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету Министров.

Зеленский предложил добавить к списку законодателей "народ", а статью дополнить абзацем: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины".

В пояснительной записке к законопроекту высказывается мнение, что сегодняшний перечень субъектов законодательной инициативы является зауженным и "лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти".

Читайте также: Зеленский хочет отменить госфинансирование партий, которые не прошли в Раду

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100