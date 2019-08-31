Зеленский хочет дать народу Украины право законодательной инициативы

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте закона №1015, который 29 августа был подан в Верховную Раду.



Ст. 93 Основного закона предусматривает, что право подавать законопроекты в Верховную Раду принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету Министров.



Зеленский предложил добавить к списку законодателей "народ", а статью дополнить абзацем: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины".



В пояснительной записке к законопроекту высказывается мнение, что сегодняшний перечень субъектов законодательной инициативы является зауженным и "лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти".

Читайте также: Зеленский хочет отменить госфинансирование партий, которые не прошли в Раду