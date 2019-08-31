Аэропорт "Киев" 2 сентября закрывается на 10 дней: рейсы переносят в "Борисполь"

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает Цензор.НЕТ.

Работу аэропорта временно остановят с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в аэропорту "Киев", перенесут в аэропорт "Борисполь", где распределят между терминалами D и F.

Пассажиры авиакомпаний Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич, Belavia — Belarusian Airlines и LOT будуть вылетать из терминала D.

Рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling будут обслуживать в терминале F.

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