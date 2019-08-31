Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Да, многие коллеги во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала.Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований тут", - написал Радуцкий.

Он пообещал тесно сотрудничать с Министерством здравоохранения.

"Архитектура законов первостепенна. Я буду тесно сотрудничать с МОЗ. Вчера собрался наш комитет, встретились с министром. Наметили план первых 100 дней", - добавил Радуцкий.

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Главу Минздрава Радуцкий охарактеризовал как "профессионала" и "энергичного и умнейшего специалиста".

"Лучше кандидатуры, чем она, сложно найти. Именно потому ее утвердили президент, премьер-министр и большинство. Ее делегировало большинство, и сейчас она – часть команды нового премьер-министра. Я остаюсь и планирую оставаться работать в парламенте", - подытожил депутат.

Накануне глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что Михаил Радуцкий может через несколько месяцев возглавить Минздрав, а Зоряна Скалецкая – стать его заместителем.

Напомним, 29 августа Радуцкий в личной переписке в сессионном зале Рады эмоционально высказался, обсуждая вопрос назначения нового главы Минздрава. В частности, он употребил нецензурную лексику в адрес тех людей, которые говорят, что он поддерживает и.о. министра здравоохранения Супрун.

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После публикации новости о данной переписке на Цензоре Радуцкий задумался о том, чтобы попробовать снять новость, но его от этого отговорил собеседник.