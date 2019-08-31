Зеленский прибыл в Польшу

Самолет президента приземлился в варшавском аэропорту им. Шопена, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В Варшаве Зеленский проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой в узком и расширенном кругах. Впоследствии состоится встреча лидеров двух стран со СМИ.

После этого президент Украины возложит венки к Могиле Неизвестного солдата на площади Пилсудского в центре Варшавы.

Впоследствии глава украинского государства проведет переговоры с маршалом Сената Станиславом Карчевский и председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецкий.

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После этого президент Украины встретится с лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

В субботу вечером глава государства встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

На следующий день Зеленский в кругу международных партнеров примет участие в Варшаве в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.

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