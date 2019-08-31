Уходя с должности, Луценко назначил Матиоса куратором Управления спецрасследований

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления спецрасследований.

"Главный военный прокурор Матиос А.В., при наличии у него реального конфликта интересов, назначен курирующим заместителем по работе УСР (Управления спецрасследований. – Ред.)", - сказано в сообщении.

Указ поступил в Управление спецрасследований 30 августа. В Управлении его назвали "вишенкой на торте".

Сотрудники Управления предполагают, что Матиос назначен куратором, чтобы "понимать и контролировать другие уголовные производства, еще оставшиеся у следователей".

Читайте на Цензор.НЕТ: В последний день работы Луценко забрал у меня 20 дел, - Горбатюк

Ранее глава Управления специальных расследований Сергей Горбатюк заявил, что в последний день работы на должности генпрокурора Юрий Луценко забрал у его Управления 20 дел против о коррупционных преступлениях бывших чиновников.

Кроме того, в этот же день Генпрокуратура закрыла дело против Игоря Калетника - бывшего вице-спикера Верховной Рады, проходящего по делу "законов 16 января".

Также на Цензор.НЕТ: Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника, фигуранта дела о законах "16 января"



