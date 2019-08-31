"Рассматриваем это как пренебрежение": диаспора обратилась к Зеленскому с эмоциональным заявлением, из-за нежелания встречаться с украинцами в Польше

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, цитируя текст письма, ссылку на которое опубликовала лидер общественной инициативы "Евромайдан-Варшава" Наталья Панченко.

"Мы, представители украинских организаций за рубежом, глубоко обеспокоены тем, что в рамках Вашего официального визита в Польшу, который состоится 31 августа - 1 сентября 2019 года, не предусмотрено встречи с украинской общиной", - отмечается в письме.

При этом упоминается, что согласно последним исследованиям, проведенным в 2019 году, в Польше проживает около 1,27 млн украинцев. Кроме этого, по данным Всемирного банка, в 2018 году украинцы из-за границы пополнили бюджет Украины на 14 млрд долларов, что составляет 11,4% ВВП страны.

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"Мы глубоко опечалены тем фактом, что Президент Украины игнорирует крупнейшую в мире зарубежную украинскую общину. Рассматриваем это как проявление пренебрежения интересами более 20% граждан Украины, проживающих за рубежом", - отмечается в обращении.

Диаспора также просит Зеленского создать должность штатного советника по вопросам украинцев за рубежом и миграционной политики при Кабинете Министров Украины.

Кроме того, в письме перечислены вопросы, которые, по мнению представителей диаспоры, требуют немедленного обсуждения и безотлагательного решения. Среди них, в частности, введение электронного голосования для граждан Украины, находящихся за рубежом, соблюдение конституционного права граждан Украины за рубежом быть избранными и иметь своих представителей в органах государственной власти, введение множественного гражданства, создание программы возвращения для трудовых мигрантов.

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Обращение к Президенту, в частности, подписали представители украинских общественных организаций Польши, Канады, Испании, Италии, США, Португалии, Египта, Индии, Австралии, Швейцарии, Греции, Германии, Франции, Литвы, Малайзии, Бразилии, Иордании, Австрии, Молдовы, Дании, Ирландии, ЮАР, Румынии, Украинского всемирного координационного совета (УВКС) и др.