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31.08.19 15:01

С полуночи оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток четыре раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил.

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Об этом сообщил на ежедневном брифинге спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12.00 в районе проведения операции объединенных сил зафиксированы четыре случая нарушения режима перемирия со стороны противника", - сказал он.

В настоящее время обстановка стабильна, украинские военнослужащие надежно контролируют ситуацию на линии столкновения.

"Боевых потерь в рядах украинских подразделений с начала суток не зафиксировано", - подчеркнул Мотузяник.

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