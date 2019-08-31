С полуночи оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, - Минобороны

Об этом сообщил на ежедневном брифинге спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12.00 в районе проведения операции объединенных сил зафиксированы четыре случая нарушения режима перемирия со стороны противника", - сказал он.

В настоящее время обстановка стабильна, украинские военнослужащие надежно контролируют ситуацию на линии столкновения.

"Боевых потерь в рядах украинских подразделений с начала суток не зафиксировано", - подчеркнул Мотузяник.

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