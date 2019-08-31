Политика санкций против России должна быть продолжена, - президент Польши Дуда после встречи с Зеленским

Об этом он заявил на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина должна вернуть свою территориальную целостность, которой обладала до 2014 года. Сегодня территория Украины оккупирована – Крым, а также Луганская и Донецкая области – эти территории должны вернуться к Украине", - сказал он.

По словам Дуды, политика Польши в этом контексте в отношении России однозначна.

"Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный способ заставить государство соблюдать международное право", - подчеркнул президент Польши.

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"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша совместная и принципиальная позиция – без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", - добавил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский находится в Польше с двухдневным официальным визитом. Сегодня, помимо Анджея Дуды, у него запланированы встречи с маршалом Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров Матеушем Моравецким, лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

Ожидается, что Зеленский также встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

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Завтра украинский лидер примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.