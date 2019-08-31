Мы с Польшей единогласны: Nord Stream 2 несет угрозы, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс конференции президентов Украины и Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы уделили внимание вопросам энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в один голос: Nord Stream 2 неприемлем и несет в себе угрозы для всей Европы, в том числе и военного характера. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы стать участником региональных проектов и инициатив Польского государства, в частности, Триморья.

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"Сейчас мы сотрудничаем в рамках строительства трансъевропейской магистрали "Виа Карпатия". Также обсудили амбициозный для нас проект международного водного пути Е40", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский находится в Польше с двухдневным официальным визитом. Сегодня, помимо Анджея Дуды, у него запланированы встречи с маршалом Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров Матеушем Моравецким, лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

Ожидается, что Зеленский также встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

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Завтра украинский лидер примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.