Возле аэропорта "Киев" открыли памятник авиаконструктору Сикорскому

Монумент сооружен и установлен на деньги благотворителей. Об этом во время церемонии открытия заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня, в День украинской авиации, мы делаем еще один шаг к увековечению памяти о выдающемся киевлянине. Открываем памятник всемирно авиаконструктору Игорю Сикорскому. И теперь он будет встречать киевлян и гостей, прибывающих в столицу авиасообщением", - сказал Кличко.

Автор памятника - молодой скульптор Владимир Журавель.

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По словам Журавля, памятник является своеобразной аллегорией - Сикорский возвращается в Украину.

"Игорь Сикорский - действительно выдающаяся личность. Большую часть своей жизни жил и работал в США. В конце жизни он мечтал вернуться в Украину", - сказал Журавель.