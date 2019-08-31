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31.08.19 16:58

Мы всего 2 или 3 часа поспали, но с утра были довольно бодрые, - Разумков о первом заседании парламента

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал первое заседание парламента девятого созыва, продлившееся до половины третьего ночи.

дмитрий,разумков

Об этом Разумков сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нормально. Я вам больше скажу: как ни странно, но мы с первым вице-спикером и с вице-спикером только по две или по три часа поспали, но утром были довольно бодрые. И вы же видели настроение в зале: народные депутаты были готовы работать и дальше", - сказал спикер.

Однако, по словам Разумкова, он понимает, что в определенной степени это была "эйфория первого дня".

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"Но я очень надеюсь, что понимание того, что Верховная Рада должна работать - не только публично, но и на результат, в первую очередь, на результат, - оно в этом созыве парламента и останется. Что это будет не только одно, два, три заседания, а это станет стандартной работой Верховной Рады Украины", - сказал председатель ВР.

На вопрос о том, планируется и во вторник, 3 сентября, также заседать с утра и до ночи, он сказал: "Посмотрим, пока не исчерпаем повестку дня".

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