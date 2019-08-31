Мы всего 2 или 3 часа поспали, но с утра были довольно бодрые, - Разумков о первом заседании парламента

Об этом Разумков сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нормально. Я вам больше скажу: как ни странно, но мы с первым вице-спикером и с вице-спикером только по две или по три часа поспали, но утром были довольно бодрые. И вы же видели настроение в зале: народные депутаты были готовы работать и дальше", - сказал спикер.

Однако, по словам Разумкова, он понимает, что в определенной степени это была "эйфория первого дня".

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"Но я очень надеюсь, что понимание того, что Верховная Рада должна работать - не только публично, но и на результат, в первую очередь, на результат, - оно в этом созыве парламента и останется. Что это будет не только одно, два, три заседания, а это станет стандартной работой Верховной Рады Украины", - сказал председатель ВР.

На вопрос о том, планируется и во вторник, 3 сентября, также заседать с утра и до ночи, он сказал: "Посмотрим, пока не исчерпаем повестку дня".