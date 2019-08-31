"Не все встречи было возможно запланировать и согласовать", - Зеленский об отказе встречаться с диаспорой

Глава государства пояснил сложившуюся ситуацию журналистам ВВС News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой текущий официальный визит в Польшу прежде всего связан с памятными мероприятиями по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, поэтому, к сожалению, не все встречи, в частности с украинской общиной, было возможно запланировать и согласовать с польской стороной" , - сказал Владимир Зеленский.

При этом он подчеркнул, что "глубоко уважает" украинцев, проживающих за рубежом, ведь "их вклад в развитие и становление украинского государства и укрепление национальной экономики невозможно переоценить".

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Зеленский также упомянул, что диаспора поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, а многие ее представители приняли участие в волонтерской деятельности во время российской агрессии на востоке Украины.

Ранее представители диаспоры возмутились тем, что украинский лидер не запланировал встречу с ними во время визита в Польшу. Они опубликовали открытое письмо к Зеленскому, в котором назвали такой подход пренебрежением.

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Владимир Зеленский находится в Польше с двухдневным официальным визитом. Сегодня он встречался с президентом Польши Анджеем Дудой. Помимо этого, у него запланированы встречи с маршалом Сената Станиславом Карчевским, председателем Совета министров Матеушем Моравецким, лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", председателем комиссии Сейма по иностранным делам Гжегожем Схетиной.

Ожидается, что Зеленский также встретится с представителями украинского и польского бизнеса, а также украинской студенческой молодежью.

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Завтра украинский лидер примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами других стран.