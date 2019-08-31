Он не имеет права на День Независимости в Сен-Тропе гулять, но это был его отпуск официальный, - Зеленский о поездке Богдана

В то же время, в эксклюзивном интервью телеканалу "1+1" президент вступился за коллегу, мол, тот взял официальный отпуск, информирует Цензор.НЕТ.

"Во-первых, что там было - Богдан ушел в отпуск, я даже не знал, куда он едет, это не мое дело. Он ушел в отпуск, и это было не 24-го. Это важно понимать, что он не приехал именно в День Независимости в Сен-Тропе. Он поехал за 4 или за 5 дней. Это его отпуск официальный. Мы договорились – я подписал отпуск, есть бумаги. Он на 24-ое был приглашен на свадьбу к своему товарищу или кому-то, я не знаю этих людей", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости

По его словам, президент позвонил Богдану и сказал ему, что тот неправ в этой ситуации.

"Он не мог быть, как один из реальных, мощных людей во власти, и второй человек после меня сейчас, когда еще нет правительства, и он не имеет права на День Независимости твоей страны в Сен-Тропе гулять. Я думаю, что он неправ. Нарушал ли он закон - да, не нарушал. Но я думаю, что не все меряется законами. Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе, хотя он неправ", - заявил он.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Также читайте: Этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения, - Богдан опроверг связь с депутатом Киевсовета Майзелем, который якобы собирает дань с киосков на Троещине