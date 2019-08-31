Следующий контакт с Путиным будет личной встречей в "нормандском формате", - Зеленский

Как отметил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу 1+1, говорится о конкретных сроках и представителях, передает Цензор.НЕТ. Во время второго телефонного разговора Владимира Путина и Зеленского они договорились, что третий контакт между ними будет личной встречей в "нормандском формате".

В Кремле подтвердили свое участие в подготовительном заседании перед встречей в "нормандском формате"

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"Нашей стороной она была запланирована. Честно говоря, он мне сказал, что раньше были такие отношения, что ни про какие встречи не могло быть речи, но чтобы решать в Минском формате нам нужно встречаться в Нормандском. Я считаю, что только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться - что самое важное", - заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что после завершения военного конфликта с РФ "будет откровенный разговор: с именами современных политиков, современных представителей средств массовой информации". "Смотрите, мы просто в демократической стране живем, но у меня есть информация с фамилиями: кто что делает, кто от кого получает деньги, кто какие акценты, кто какие посылы дает на телевидении, в газеты – что в целом происходит ради того, чтобы они просто не вернулись. Вся информация есть - это самое главное. И все будут за это отвечать", - пообещал он.

Напомним, в последний раз переговоры в "нормандском формате" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялись в октябре 2016 года в Берлине. В июле 2019 года в Париже внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России провели встречу с целью возобновления работы "нормандского формата".

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