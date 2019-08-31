Подходящих вариантов для переезда Офиса президента с Банковой пока нет, - Богдан

Об этом заявил глава Офиса Андрей Богдан в интервью проекту "100 дней президента Украины", обнародованном на телеканале "1+1" в субботу, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности - настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное", - сказал он.

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В свою очередь первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил: "Не своевременно. Но это лично мое мнение. И нет таких предложений, на которые все сказали бы: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно".

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве. После выборов он также говорил о таких планах. Глава АП Богдан заявил, что АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности.

Основатель 33ВY Architecture Иван Юнаков, выступивший соавтором проекта, считает, что предварительная стоимость ревитализации здания Украинского дома в Киеве под новый офис президента Владимира Зеленского может составить более 300 млн грн, все согласования проекта займут около месяца, строительные работы - 6-10 месяцев.