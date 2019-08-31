Дуда анонсировал работу над созданием новых пунктов пересечения границы Польши с Украиной

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Важным элементом нашего диалога является также приграничное сотрудничество. Мы будем улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе, что будет способствовать экономическому сотрудничеству Украины с ЕС и, самое главное, - усилению межчеловеческих контактов", - сказал Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

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Он также отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы стать активным участником региональных проектов и инициатив Польского государства, например таких, как "Триморье" (охватывает страны между Балтийским, Адриатическим и Черным морями).

"Уже сейчас мы сотрудничаем в рамках строительства трансъевропейской магистрали Via Carpatia. Мы также обсудили амбициозный для нас проект водного пути Е-40", - сообщил президент Украины.

В свою очередь Анджей Дуда подчеркнул, что во время встречи Владимир Зеленский обратил внимание на проблему транспортных лицензий, которые необходимы украинским перевозчикам. "Мы зафиксировали это. Я буду разговаривать с соответствующими министрами: министром инфраструктуры, господином Анджеем Адамчиком, а также с министром внутренних дел, господином Мариушем Каминским", - заверил президент Польши.

По его словам, в контексте разговора об улучшении пограничной инфраструктуры стороны вспомнили о польском кредите в размере 100 млн евро. "Мы услышали, что проходит процедура, которая позволит украинской стороне использовать этот кредит. Я очень рад, так как это улучшит инфраструктуру на границе", - отметил Анджей Дуда.

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Президент Польши отдельно сообщил, что будет обсуждать со своими министрами создание новых пунктов пересечения границы с Украиной.

Он также выразил желание, чтобы товарооборот между двумя странами увеличивался, чтобы возможности польского бизнеса в Украине росли, а Польша была более открытой для предпринимателей из Украины. "Надеюсь, что такие возможности будут, и сотрудничество в этой области продолжит развиваться", - резюмировал президент Польши.