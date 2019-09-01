"Родину продавать нельзя, поэтому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить", - президент

Как только он заработает, сразу "все начнется", отметил Зеленский в интервью 1+1, передает Цензор.НЕТ.

"Антикоррупционный суд, которого не было, начинает работать 5 сентября впервые в Украине. Антикоррупционный суд. Там прошел конкурс, и мне кажется, что сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос. Далее: у нас появится новый генеральный прокурор. Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется. Все начнется", - подчеркнул президент.

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На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел будет", Зеленский ответил "Посмотрим". "Сколько денег не будет хватать государству (смеется). Может быть", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что есть уголовные дела, которые нельзя продавать. "Думаю, есть такие уголовные дела и есть такие люди... Родину продавать нельзя, поэтому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить", - отметил глава государства.

Напомним, 7 мая главой Антикоррупционного суда избрали судью Елену Танасевич. На собрании судей Высшего антикоррупционного суда Украины ее тайно проголосовали 23 из 38 судей. Председателя Высшего антикоррупционного суда избрали с третьей попытки. В первых двух ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого минимума - 20 голосов. Заместителем председателя Антикоррупционного суда стал Евгений Крук.

Тогда же принято решение о начале работы с 5 сентября 2019 года.