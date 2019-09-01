На встрече с Трампом мы готовы говорить о бизнесе между странами и прекращении войны на Донбассе, - Зеленский

Об этом глава государства рассказал в интервью, обнародованном на телеканале "1+1", пишет Цензор.НЕТ.

"Мы готовы говорить с Америкой о бизнесе между странами. Ну, есть еще вопросы международных отношений, вопрос решения прекращения войны. Мы ожидаем их поддержки. Но они откровенно поддерживают", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, чего он ожидает от встречи с Трампом.

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Он подчеркнул, что США является стратегическим партнером Украины во многих сферах, особенно в энергетике, безопасности энергетического комплекса, оборонно-промышленном комплексе.

"Президентам нужно встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза. Сказать, что их интересует в стране. Мы скажем, что нам нужно от них. Мы не будем с протянутой рукой к ним. Нет. Мы говорим: вот, мы предлагаем - инвестируйте в страну. Нам нужны более дешевые деньги", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что Украина будет работать над усилением доверия к правоохранительной системе.

"Мы должны быть независимой и сильной страной... Ехать и сказать: пожалуйста, вы такая большая страна, дайте нам немножко денег, мы вас будем поддерживать - нет. Мы нормальная страна. У нас просто идет война. Мы сильная страна", - заявил президент Украины.

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"Поэтому давайте вместе работать. У вас есть заинтересованность в экономике, предприятиях Украины, нашей земле, энергетическом комплексе. Давайте деньги. Инвестируйте", - подытожил Зеленский.

Напомним, посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре.