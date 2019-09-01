Избиение на колоннаде стадиона "Динамо": прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-"беркутовцу" Хандрыкину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Адвокатскую совещательную групу.
Как сообщил руководитель группы прокуроров Валерий Смирнов, сторона обвинения "категорически не согласна с объявленным судом приговором Хандрыкину".
"Мы однозначно обратимся в апелляцию, где будет профессиональная коллегия судей, которая – я обоснованно надеюсь – примет справедливое решение", - отметил он.
По его словам, судья вышла за пределы процессуальной "роли арбитра", когда не предоставила стороне обвинения права реплик во время судебных прений по делу.
Напомним, 30 августа Днепровский районный суд Киева оправдал Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, несколько работников харьковского "Беркута" подозреваются в пытках участников Революции Достоинства на коллонаде стадиона "Динамо". Стало известно, что двое подозреваемых - Мастега и Войлоков бежали в Россию.
В 2017 году сообщалось, что Андрей Хандрыкин продолжает работать в харьковском управлении Нацполиции несмотря на статус обвиняемого.
Хандрыкин обвиняется в пытках участников Майдана (статья 127 ч. 2 УК Украины, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет).
Он является фигурантом эпизода 20 января 2014 года на улице Грушевского, где двое участников Майдана были зверски избиты на колоннаде на входе в стадион Лобановского.