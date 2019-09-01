Зеленский в Варшаве участвует в мероприятиях в память о начале Второй мировой войны, на которые не позвали Путина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в церемонии участвует 40 представителей высшего руководства мировых государств.

Памятная церемония проходит на площади Юзефа Пилсудского в центре польской столицы.

Руководители государств распишутся в Книге памяти, с речью выступят президент Польши Анджей Дуда, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-президент США Майк Пенс.

Дальше состоится военная церемония, после которой последует символический удар глав официальных делегаций в Колокол памяти и совместное разложение ими венка на Могиле неизвестного солдата.

Вечером в Королевском дворце пройдет официальный обед от имени президента Польши Дуды. После чего главы делегаций прибудут в Национальную оперу, где смогут неформально пообщаться и будут присутствовать на концерте-реквиеме.

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Отмечается, что в Варшаве с 31 августа приняты серьезные меры безопасности, задействовано большое количество правоохранителей, с субботы по городу перемещается большое количество делегаций в сопровождении охраны и полиции.

Как известно, в церемонии было запланировано участие президента США Дональда Трампа, но он отменил свой визит в Польшу из-за урагана "Дориан".

Президент РФ Владимир Путин на церемонию приглашен не был.