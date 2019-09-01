Дуда призвал европейцев не допустить новой военной агрессии, как в Грузии и Украине

Об этом он сказал, выступая на церемонии памяти в честь 80-летия со дня начала Второй мировой войны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вплоть до сегодняшнего дня мы видим, как границы смещаются, оккупация, военнопленные, (происходят. – Ред.) военные провокации... Нам нужно быть решительными, нельзя этому потакать, (...) чтобы быть уверенным в том, что мы больше никогда не столкнемся с военной агрессией", - заявил Дуда.

"Должно быть очевидно, что любой вид военной агрессии будет встречен сильным, мощным, решительным ответом. Это вызовы, с которыми мы сталкиваемся в наши дни", - подчеркнул президент Польши.

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Дуда привел в качестве примеров недопустимости нарушения границ государств и военной агрессии произошедшее в 2008 году в Грузии и в 2014 в Украине.

Мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны проходят на площади маршала Пилсудского в Варшаве, где перед выступлением главы государства состоялся парад и был исполнен государственный гимн Польши и подняты флаги.

На мероприятия в Польшу приехали представители десятков иностранных государств, включая вице-президента США Майка Пенса и канцлера ФРГ Ангелу Меркель, а также президента Германии Франка-Вальтера Штайнмаейра.

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Мероприятия начались в Польше ранним утром в воскресенье в городе Велюнь, а также на полуострове Вестерплатте в Гданьске в точное время нападения 1 сентября 1939 года.