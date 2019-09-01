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01.09.19 15:42

Гончарук собирает в понедельник заседание Кабмина

В понедельник, 2 сентября, состоится заседание Кабинета министров под председательством премьер-министра Алексея Гончарука.

гончарук

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"2 сентября под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание правительства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что заседание начнется в 14:00.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов. Мероприятие будет проходить в Офисе Президента.

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