Гончарук собирает в понедельник заседание Кабмина

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".
"2 сентября под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание правительства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что заседание начнется в 14:00.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов. Мероприятие будет проходить в Офисе Президента.
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