Лучшая защита свободы - союз свободных, суверенных и независимых, - Пенс

Об этом он сказал, выступая на церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в воскресенье в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"США и Польша будут продолжать вместе со всеми нашими союзниками совместно обороняться. США и Польша будут призывать наших союзников выполнять те обещания, которые мы давали друг другу", - пообещал Пенс.

Вице-президент США подчеркнул, что его страна, Польша и другие свободолюбивые нации мира будут "встречать свое будущее вместе".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, планировалось, что участие в памятных мероприятиях в Варшаве примет президент США Дональд Трамп. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.