Полиция и СБУ охраняют школы во время праздника "первого звонка"

Об этом "Громадському" сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, это плановые меры безопасности, которые проводятся в школах по всей Украине.

"Сегодня и завтра у школьников состоятся торжественные линейки. Для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы. Единственное новшество - впервые правоохранители обеих служб работают совместно", - пояснила Гитлянская.

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Праздник первого звонка большинство украинских школ проводит 1 сентября, часть - 2 сентября. Каждая школа может выбирать день начала обучения и его формат сама.