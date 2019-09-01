США продолжат поддерживать Украину, - Пенс

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Пенса за то, что США всегда отстаивали права Украины, защищали их и не меняли своей позиции по поводу территориальной целостности и суверенитета украинского государства, а также предоставляют Киеву и финансовую, и военную помощь.

Встреча состоялась на полях памятных мероприятий, которые проходят в столице Польши в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, планировалось, что участие в памятных мероприятиях в Варшаве примет президент США Дональд Трамп. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.

Предполагают, что теперь первая встреча Зеленского и Трампа может состояться в ходе визита украинского лидера в США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября.