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01.09.19 18:31

Президент Грузии Зурабишвили посетит Украину "в ближайшее время", - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили.

зеленский,зурабишвили

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, встреча прошла в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве.

"Собеседники положительно оценили политический диалог между двумя странами. В ходе встречи также обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне. Президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне", - говорится в сообщении.

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Напомним, Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где проходят его встречи с лидерами ряда государств Европы.

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