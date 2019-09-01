Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Херсоне, - ГСЧС

Как говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре в квартире на 5-м этаже в доме по проспекту Строителей, 11 поступила 31 августа в 23:30, информирует Цензор.НЕТ.

По прибытии спасатели обнаружили, что пожар возник в двухкомнатной квартире, и есть угроза распространения на другие помещения, поэтому вызвали дополнительную технику и эвакуировали жителей.

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"Спасатели нашли и вывели из горящей квартиры женщину, которая была направлена в ожоговое отделение областной больницы. Также, в одной из комнат были обнаружены двое погибших мужчин: сын пострадавшей (1993 г.р.) и сожитель", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 1:45 на площади 40 кв.м. Причину устанавливают.