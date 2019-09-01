За год в Украине заработают все главные реформы, - Зеленский

Об этом он сообщил во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Не хочется ждать 5 лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года нашей власти", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что уже в первые дни работы новой команды удалось зарегистрировать более 70 законов, которые помогут в воплощении реформ. Особо подчеркнул борьбу с коррупцией. "Изменили главу СБУ, сейчас у нас, наконец, новый генеральный прокурор и новое молодое правительство ... мы действительно настроены победить, побороть коррупцию", - заверил Зеленский.

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Напомним, что Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. Встреча состоялась во время мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, планировалось, что участие в памятных мероприятиях в Варшаве примет президент США Дональд Трамп. Ожидалось, что Трамп встретится в Польше с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Но президенту США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.

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