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01.09.19 19:55

За минувшие сутки нацгвардейцы задержали на Донбассе шесть человек, причастных к НВФ, - пресс-центр ОС

Военнослужащие Нацгвардии 31 августа задержали двух женщин и четверых мужчин, жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооруженным формированиям (НВФ).

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС), эти люди пытались пересечь блокпосты вблизи Мариуполя как на собственном транспорте, так и рейсовыми автобусами. Их задержали во время проверки документов.

За прошедшую неделю, во время выполнения специально-боевых задач на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил, гвардейцами были задержаны 10 человек, совершивших административные правонарушения, 9 - уголовные преступления, а также 9 - причастных к незаконным вооруженным формированиям, и гражданина, который пытался перевезти с собой медицинские препараты наркотического происхождения.

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Всех правонарушителей передали работникам Национальной полиции Украины.

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