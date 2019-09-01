Сержант 24-й ОМБр Александр Грицаюк, раненный на Донбассе 25 августа, скончался в больнице, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

Об этом на своей фейсбук-странице написала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

"Очень больно… Сегодня остановилось сердце Грицаюка Александра Владимировича, 47 лет, сержанта 24-й (отдельной механизированной. - Ред.) бригады, 25 августа, во время вражеского обстрела получившего крайне тяжелые минно-взрывные ранения. Врачи боролись за жизнь до последней минуты. Вечная память Герою!" - говорится в ее сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 августа в зоне ООС погибли 8 украинских воинов, - Бутусов

Напомним, 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В течение суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое - получили ранения.

Читайте также: Враг вчера 20 раз нарушал перемирие, применяя артиллерию и минометы: ранен боец