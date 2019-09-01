В сентябре Россия будет председательствовать в Совбезе ООН

Об этом сообщает ООН на официальной странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России", - сообщили в ООН.

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Как отмечает Укринформ, в августе 2019 года в Совбезе ООН председательствовала Польша. После России, в октябре СБ ООН будет возглавлять ЮАР, в ноябре - Великобритания, в декабре - США.

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Совет безопасности ООН состоит из 15 членов. Пять из них находятся за столом-подковой постоянно - США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Другие десять временных членов избираются каждые два года на правах ротации. Для принятия решений требуется голосование большинства при условии единогласного решения всех постоянных членов.

Председательство в Совете безопасности ООН переходит от одного государства-члена к другому каждый месяц, согласно алфавитному порядку латинского алфавита.