США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики, - Перри

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Меморандум о сотрудничестве США, Польши и Украины - чрезвычайная победа для энергетической и экономической и национальной безопасности всех трех стран", - написал министр Перри на своей странице в Фейсбуке.

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Перри отметил, что США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики.

"Имел продуктивную встречу с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком и новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем. США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки", - пишет Перри.