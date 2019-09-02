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02.09.19 07:22

Госсекретарь США Помпео обсудит в Брюсселе трансатлантическое сотрудничество с главами Евросовета и НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Брюссель для обсуждения трансатлантического сотрудничества с европейскими политиками, говорится в заявлении спикера Госдепа Морган Ортэгус.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина,

"Государственный секретарь Майк Помпео посетит Брюссель 2-3 сентября, где встретится с высокопоставленными руководителями с целью обсуждения трансатлантического сотрудничества для продвижения в наших общих глобальных приоритетах", - говорится в заявлении.

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Ортэгус уточнила, что в Брюсселе Помпео встретится с премьер-министром Бельгии и избранным президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Европейского парламента Давидом Сассоли, а также избранной председателем Европейского комиссии Урсулой фон дер Ляйен и действующим министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем, который был избран Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики (должность Могерини).

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