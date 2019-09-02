Враг за сутки 15 раз нарушил перемирие на Донбассе, применив 82-мм минометы, гранатометы и вооружение БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- четыре раза неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- три раза вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Луганского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- дважды в районе Зайцево - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Новолуганского - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм;

- неподалеку от Хутора Вильный враг применил подствольные гранатометы и стрелковое оружие;

- вблизи Новотошковского - из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил один обстрел неподалеку от Водяного из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - сообщили в пресс-центре ОС.



