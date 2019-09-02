Украина не отказывается от пенсионного обеспечения украинцев, выехавших в Израиль, - ОП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе пресс-службы президента Украины на соответствующий запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Президент Владимир Зеленский отметил Нетаньяху, что Украина не отказывается от этой сделки. Глава Украинского государства пообещал способствовать тому, чтобы после парламентских выборов новый Кабинет министров начал процесс подготовки ратификации документа и этот вопрос был рассмотрен Верховной Радой", - сказано в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что тема соглашения между Украиной и Израилем о пенсионном обеспечении выехавших на постоянное жительство в Израиль украинцев обсуждалась во время недавнего визита в Киев премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по инициативе израильской стороны. Соответствующий документ был подписан 7 лет назад.