Зеленский пообещал уменьшение процентов на кредиты в следующем году

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Президент в программе "100 дней президента", показанной в субботу на телеканале "1+1".

"Планируется и по поводу кредитования. Готовится ослабить процент, чтобы процент был уменьшен. Готовят (в правительстве. - Ред.) формат, чтобы в 2020 году у людей была возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю покупать за другой процент", - сообщил Зеленский.

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По его словам, 17-18% по кредитам, которые существуют в настоящее время, "просто невозможно выплачивать".