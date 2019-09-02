Открытые данные о юрлицах начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"У нас первая небольшая победа в борьбе с рейдерством. Вернее, сразу две победы. Мини-победа-1. Мы добились того, что открытые данные о юрлицах (ЄДР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно", - говорится в сообщении.

Дубилет отметил важность этих достижений.

"Часто рейдерство выражается в том, что у компании вдруг поменялись собственника или директоры в то время, как реальные владельцы об этом ничего не знают. В Украине есть несколько компаний, которые позволяют бесплатно отслеживать такие изменения - OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, LIga, Vkursi. И если раньше жертва рейдерства мог узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием до недели (за это время компанию могут "отжать" еще больше - забрать активы, перепродать и т.д.), то теперь задержка будет до одного дня.", - рассказал министр.

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Дубилет посоветовал всем владельцам бизнеса бесплатно подписаться на один из сервисов, перечисленных выше, чтобы спать чуть спокойней.

Также, по словам нового министра, информирование о смене данных теперь работает для всех-всех компаний, а не только тех, кто подписался. "OpenDataBot теперь рассылает СМСки по всем, по кому произошли изменения (телефон берется из того же ЄДР, потому чажно, чтобы там были реальные контакты), а ПриватБанк - по всем своим клиентам", - отметил Дубилет.

Министр также отметил, что у бизнеса появилась возможность подавать жалобы в Антирейредскую комиссию в электронной форме через iGov.

" Раньше, чтобы подать жалобу, вам нужно было, во-первых, нанять юристов, которые подготовят для вас большой пакет документов (и даже с этим половина заявок отклонялось по формальным причинам). Более того, пока эти документы доходили до комиссии через цепочку канцелярий, могло пройти 2 недели.

Мы же создали на iGov форму, которую почти невозможно заполнить так, чтобы ее отклонили по формальным признакам (можно даже заполнить без юристов!). Более того, она поступает в работу комиссии мгновенно", - написал Дубилет.

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