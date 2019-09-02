Есть большая надежда, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ произойдет в самом скором времени, - помощник Зеленского Ермак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы все видели официальное заявление Офиса президента, я могу только подтвердить его. Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных", - сказал он.

"Могу лишь сказать, что в телефонном разговоре двух президентов (Зеленского и Путина. - Ред.), сам факт которого я поддерживаю, эта тема обсуждалась, и у меня есть большая надежда на то, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас", - отметил Ермак.

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Напомним, в пятницу, 30 августа, сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В тот же день в Офисе Президента назвали фейком информацию о завершении обмена.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - говорилось в сообщении ОП.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.