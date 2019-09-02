"Считаю эти действия незаконными!" - Власенко устроил демарш на заседании правового комитета Рады, где обсуждалось снятие неприкосновенности с нардепов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Председательствующая Ирина Венедиктова сказала: "Что касается календаря плановой работы: мы с вами еще раз встретимся по плану в среду – до этого у нас внеплановое заседание. В ночь на 29 августа у нас было первое заседание комитета, сегодня повестка дня определена заявлениями народных депутатов – это не плановый сбор. Я услышала тех депутатов, которые отстаивают позицию, что невозможно возвращаться к вопросу статьи 80-й – снятие неприкосновенности. Поэтому я понимаю ваши мотивы для того, чтобы мы сегодня не работали в рамках процедурных действий".

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко прервал ее: "Вы не имеете права комментировать действия народных депутатов и говорить, кто что думает".

Сергей Власенко и Руслан Князевич ("Евросолидарность") предлагали не проводить заседание комитета, а провести обсуждение, но это предложение поддержали 6 депутатов, а против высказались 14.

Власенко покинул заседание комитета со словами: "Мой правовой опыт научил меня, что нельзя принимать участия в незаконных действиях. Я считаю эти действия незаконными, я не буду участвовать сегодня в заседании комитета".

"Тебя лишат мандата", - сказал ему кто-то из коллег, но Власенко все же вышел.

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Руслан Князевич заявил, что предложенные "Слугой народа" законопроекты "меняют Конституционный строй". Ольга Совгиря возразила ему – а Князевич заявил: "Меня не надо поучать. Чем предусмотрена дискуссия по этому вопросу?"

Князевич предложил по рассмотрению вопросов, включенных в повестку дня, обратиться в Венецианскую комиссию – но за высказались 6 депутатов, а против 15.

Предложение секретаря комитета Олега Макарова снять с повестки дня комитета рассмотрение 80-й статьи Конституции тоже не поддержали.