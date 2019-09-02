Украинская сторона начала разбирать последнюю фортификацию у разрушенного моста в Станице Луганской. Наемники РФ демонтаж не проводят

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"По состоянию на 09:00. вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками инженерных работ по демонтажу не проводится, а наоборот осуществляется укрепление временного сооружения синего цвета с надписью СЦКК (кунг)", - заявляют в штабе.

Также отмечается, что в процессе очистки украинской стороной указанного участка территории от фортификационных сооружений, подразделениями Объединенных сил продолжается оборудование опорных пунктов на данном участке линии соприкосновения. В случае обострения ситуации на участке разведения №1, Объединенные силы дадут адекватный ответ.

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