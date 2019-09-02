Военное образование должно быть лучшим образованием в стране, - Загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня, 2 сентября, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, обращаясь к слушателям Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского по случаю Дня знаний и начала нового учебного года.

"Я знаю, что много уже сделано. У нас есть опыт. Это опыт и стран Восточной Европы, в качестве примера, Балтии, которая будет нам помогать в проведении реформ, которая имела такие же проблемы и сейчас их образование на достаточно высоком уровне. Мы будем этот опыт перенимать. Наша задача - чтобы офицеры четко знали все концепции, понятия, которыми сейчас оперируют страны НАТО. Они должны их знать, свободно ими оперировать и понимать, зачем это нужно. Они должны понимать, что такое гражданский контроль и зачем он нужен, зачем нужен раздел между формированием и применением ВС, каким образом распределяются полномочия, как осуществляется коммуникация, зачем переход на G-структуру - то есть все эти вещи должны быть вместе с образованием", - отметил глава оборонного ведомства.

Загароднюк также отметил, что Вооруженные Силы Украины имеют большое количество офицерского состава, что позволит воплотить новые концепции в системе военного образования.

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"Мы находимся в очень конкурентной среде и должны построить такую ​​систему образования, которая будет лучшей в стране. Если мы будем первые и убедим, что мы можем дать образование по западным стандартам, если мы сможем коммуницировать с населением - мы сможем забирать лучших людей. И в то время, когда они будут учиться - наша задача будет убедить их оставаться в ВС и дальше уже служить и строить военную карьеру. Когда мы это сделаем - мы наберем лучших и наши Вооруженные Силы будут только более сильными от этого и конечно же, лучшее образование даст нам возможность строить тот потенциал, о котором мы говорили", - отметил министр обороны.



Фото: пресс-служба Минобороны